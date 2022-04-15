"Неужели умер?" Латвийцы в недоумении от опыта в 1-й Рижской больнице

Отец Натальи умер в этом отделении в течение двух дней, хотя до этого даже ходил.

Наталья рассказала, что ежедневно заботилась об отце - готовила для 85-летнего мужчины обед, следила за тем, чтобы отец вовремя принимал необходимые лекарства. По личным причинам женщине пришлось на несколько дней оставить отца, поэтому она искала помощников для ухода за пожилыми.

"Социальные службы порекомендовали это отделение, отделение временного социального ухода 1-й больницы. По сути, мы все оформили за один день. Утром в пятницу, 29 октября прошлого года, отца поместили туда,

а уже в воскресенье в 8 утра мне позвонили и сообщили "плохие новости - ваш отец умер". Конечно, шок. Я сразу спрашиваю его имя, фамилию, то-се... Неужели умер? Как такое могло произойти? Что случилось?

Меня пытались успокоить - но он же у вас был лежачий! Тогда еще больше вопросов - как лежачий? Жил один, гулял. Каждый день три раза ходил на прогулки. Был активен. Лежачим точно не был!" - рассказала Наталья.

Другая женщина, Сабина, похоронившая дедушку, также упоминала, что в отделении о состоянии здоровья пожилого сразу говорят - он же лежачий. Стандартная ли это фраза для ответа встревоженным близким? - задались вопросом журналисты.

Наталья сообщила, что причиной смерти стал Covid-19. "Мой телефон указан как контактный телефон моего отца в анкете Центральной лаборатории, я знаю, что тест был сделан незадолго до его смерти. Это была суббота, около девяти вечера, результат был около 11 вечера. Но у меня нет информации, делали ли там вообще что-нибудь и что произошло", - рассказывает она.

В настоящее время Наталья ожидает подробного решения Инспекции здравоохранения о том, были ли какие-либо нарушения в уходе за ее отцом.

"Мне сказали, что я не смогу его видеть, что он в двух мешках и что на похоронах я его тоже не увижу. Я спрашиваю - он правда умер? Как я узнаю, что в этих мешках он?

Написала заявление в Инспекцию здравоохранения с просьбой дать оценку действиям сотрудников отделения, чья бездеятельность фактически и привела к смерти моего отца", - отметила женщина.

В Инспекции здравоохранения 4. studija признались, что за последние три года было получено три жалобы на услуги, предоставляемые отделением временного социального ухода.

"Ни в одном из этих трех случаев не было выявлено нарушений в лечебном процессе",

- сообщила начальник отдела контроля медицинских учреждений Инспекции здравоохранения Байба Даудзе.

Вывод Инспекции здравоохранения - большинство разногласий возникало из-за отсутствия коммуникации.

Видео: Сюжет передачи 4.studija (на латышском языке)