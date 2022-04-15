Эстонский эксперт назвал сроки окончания войны в Украине

В эфире радио Äripäev Сакс объяснил, что для ведения долговременной войны России нужно реорганизовать свою армию, что очень трудно сделать в условиях войны. "В середине лета, я имею в виду Иванов день, Россия уже не сможет вести крупномасштабную фронтовую войну".

По мнению Сакса, переломный момент в войне мог на самом деле наступить и раньше. "Если Украина сумеет в Донбассе обратить ситуацию в свою пользу в ближайшие две-три недели, России придется решать, выходить ли из войны или находить новые резервы и ресурсы для ее продолжения".