После сообщения о затоплении крейсера "Москва" Россия ударила по Киеву. Что известно

ФОТО: AFP

Журналист Франс-пресс, который работает на месте событий, рассказал, что в результате удара был поврежден военный заводу неподалеку от международного аэропорта "Киев" в районе Жуляны. "Около 01:30 ночи мне позвонил по телефону мой охранник, - сказал этому агентству 47-летний владелец деревообрабатывающей мастерской Андрей Сизов. - Моего сотрудника, который был в офисе, сбило с ног взрывной волной".

ФОТО: BBC

Месть за "Москву"?

По мнению Сизова, таким образом Россия мстит за затопление военного корабля "Москва". Украинские власти официально не комментируют информацию о том, какие именно объекты в Киеве были поражены, однако в открытых источниках есть информация о том, что "Визар" действительно имеет отношение к производству ракет "Нептун".

Удар по Киеву произошел вскоре после того, как Россия признала потерю крейсера "Москва" ФОТО: Getty Images

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что "ночью высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" поразили военный объект в окрестностях Киева". По его словам, удар был направлен на украинский военный объект "Визар", производящий и ремонтирующий зенитные и противокорабельные ракетные комплексы.

При этом Россия утверждает, что налет на Киев стал ответом на несколько обстрелов российских приграничных областей, произошедших в четверг; в них Москва обвиняет украинских военных. В том числе российские чиновники обвинили Украину в обстрелах села Климово на границе Брянской области, в результате чего были ранены восемь человек. "Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории", - заявил по этому поводу Конашенков.

На этой неделе российское министерство обороны пригрозило атаковать "центры принятия решений, в том числе, и в Киеве", если Украина будет поражать цели на территории России.

В Киеве отрицают, что обстреливали российские села и настаивают, что подобные утверждения призваны оправдать новые нападения России на различные объекты в Украине. Украинский центр противодействия дезинформации при СНБО назвал заявления России кампанией по "нагнетанию антиукраинской истерии".

В пятницу Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, которую она называет прослушкой разговора одного из российских военных. В ней он якобы признается своей жене, что обстрел села Климово - "это наши херачат". Министерство обороны России эти утверждения не комментировало.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: