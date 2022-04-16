Фото ⟩ У Латвийской национальной оперы почтили память жертв войны в Украине

Напоминаем, что надпись "дети" перед оперой была создана 12 апреля художниками Кристой и Рейнисом Дзудзило. Надпись служит напоминанием о бесчеловечных событиях в Украине. Речь идет о Мариупольском драматическом театре, который был разбомблен российскими войсками, в котором укрывались от обстрелов сотни мирных жителей города. Военных не остановила огромная надпись "дети" перед зданием театра.