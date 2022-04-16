Сб, 16.04.2022
Маленько подукрал российский солдат из Украины
российский солдат из Украины

Фото ⟩ У Латвийской национальной оперы почтили память жертв войны в Украине

В память о жертвах военных преступлений на Украине ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 15 апреля, на площади у Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ), где на украинском языке создана надпись "дети", с 19.30 до 21 зажгли свечи в память о жертвах украинской войны.

Напоминаем, что надпись "дети" перед оперой была создана 12 апреля художниками Кристой и Рейнисом Дзудзило. Надпись служит напоминанием о бесчеловечных событиях в Украине. Речь идет о Мариупольском драматическом театре, который был разбомблен российскими войсками, в котором укрывались от обстрелов сотни мирных жителей города. Военных не остановила огромная надпись "дети" перед зданием театра.

9 мая ЛНОБ приглашает на концерт поддержки украинского народа "Слава Украине!" "Этим благотворительным концертом ЛНОБ призывает народ Латвии продолжать поддерживать жертв войны в Украине", - говорится в сообщении оперы в социальной сети.

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