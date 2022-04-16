Видео ⟩ Пьер Ришар призвал Путина остановить войну в Украине

"Дорогой президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину и также хорошо знаю ее народ, который также люблю. И меня разрывает на части от того, как русская армия вторглась в Украину. Ну и "вторглась" - это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей - это просто чудовищно. Я каждый день смотрю новости с фотографиями. Мы все смотрим, и меня более чем переполняют эмоции", - обратился актер к президенту РФ Владимиру Путину.