Сб, 16.04.2022
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Видео ⟩ Пьер Ришар призвал Путина остановить войну в Украине

Пьер Ришар ФОТО: Thomas Samson / AFP / Scanpix

87-летний французский актер и режиссер Пьер Ришар (Pierre Richard) записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал остановить войну в Украине. Видео опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, его также показали в эфире канала BFM.TV.

"Дорогой президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину и также хорошо знаю ее народ, который также люблю. И меня разрывает на части от того, как русская армия вторглась в Украину. Ну и "вторглась" - это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей - это просто чудовищно. Я каждый день смотрю новости с фотографиями. Мы все смотрим, и меня более чем переполняют эмоции", - обратился актер к президенту РФ Владимиру Путину.

Пьер Ришар высказался и о народе Украины:

"Я бы хотел сказать, господин министр, что я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем президенте. Я высоко ценю их смелость, их дух, их противостояние. Я ими восхищаюсь, вот что я хотел вам сказать". 

"Я не теряю надежды, что все это закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно", - подытожил французский актер

Напомним, ранее американский актер и политик Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к российскому народу. Он объяснил, за что полюбил русских людей, и попытался рассказать, что происходит на самом деле.

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