Видео ⟩ Пьер Ришар призвал Путина остановить войну в Украине

"Дорогой президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину и также хорошо знаю ее народ, который также люблю. И меня разрывает на части от того, как русская армия вторглась в Украину. Ну и "вторглась" - это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей - это просто чудовищно. Я каждый день смотрю новости с фотографиями. Мы все смотрим, и меня более чем переполняют эмоции", - обратился актер к президенту РФ Владимиру Путину.
Пьер Ришар высказался и о народе Украины:
"Я бы хотел сказать, господин министр, что я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем президенте. Я высоко ценю их смелость, их дух, их противостояние. Я ими восхищаюсь, вот что я хотел вам сказать".
"Я не теряю надежды, что все это закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно", - подытожил французский актер
Напомним, ранее американский актер и политик Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к российскому народу. Он объяснил, за что полюбил русских людей, и попытался рассказать, что происходит на самом деле.
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