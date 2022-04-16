Сб, 16.04.2022
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Зеленский раскрыл потери украинской армии

Владимир Зеленский. ФОТО: Jānis Laizāns

Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью CNN и назвал цифру потерь украинской армии за все время войны, сообщает "Медуза".

По его словам, потери Украины за время войны с Россией:

  • Примерно 2500-3000 военных погибли,
  • Около 10 000 военных получили ранения, и "трудно сказать, сколько выживет",
  • Зеленский также признал, что посчитать жертвы среди мирного населения намного сложнее, так как российские войска блокировали юг Херсона и Бердянска, восток Мариуполя и Волновахи. "Мы просто не знаем, сколько людей погибло в заблокированной зоне", - сказал президент.

Последний раз Зеленский озвучивал потели украинской армии 12 марта. Тогда они составляли примерно 1300 человек убитыми.

Он также назвал возможные потери российской армии - 19-20 тысяч убитыми.

Журналист Bellingcat Кристо Грозев в интервью журналистке Юлии Латыниной в пятницу, 15 апреля, оценил число погибших российских солдат в 14-16 тысяч человек.

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