Зеленский раскрыл потери украинской армии

По его словам, потери Украины за время войны с Россией:

Примерно 2500-3000 военных погибли,

Около 10 000 военных получили ранения, и "трудно сказать, сколько выживет",

Зеленский также признал, что посчитать жертвы среди мирного населения намного сложнее, так как российские войска блокировали юг Херсона и Бердянска, восток Мариуполя и Волновахи. "Мы просто не знаем, сколько людей погибло в заблокированной зоне", - сказал президент.

Zelenskyy announced the losses of #Ukraine



In an interview with CNN, the President of Ukraine said that, according to preliminary data, up to 3,000 Ukrainian soldiers were killed. At the same time, up to 10 thousand were injured.https://t.co/G06noi9tfu — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022

Последний раз Зеленский озвучивал потели украинской армии 12 марта. Тогда они составляли примерно 1300 человек убитыми.

Он также назвал возможные потери российской армии - 19-20 тысяч убитыми.

Журналист Bellingcat Кристо Грозев в интервью журналистке Юлии Латыниной в пятницу, 15 апреля, оценил число погибших российских солдат в 14-16 тысяч человек.