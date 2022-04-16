Зеленский раскрыл потери украинской армии
Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью CNN и назвал цифру потерь украинской армии за все время войны, сообщает "Медуза".
Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью CNN и назвал цифру потерь украинской армии за все время войны, сообщает "Медуза".
По его словам, потери Украины за время войны с Россией:
Zelenskyy announced the losses of #Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022
In an interview with CNN, the President of Ukraine said that, according to preliminary data, up to 3,000 Ukrainian soldiers were killed. At the same time, up to 10 thousand were injured.https://t.co/G06noi9tfu
Последний раз Зеленский озвучивал потели украинской армии 12 марта. Тогда они составляли примерно 1300 человек убитыми.
Он также назвал возможные потери российской армии - 19-20 тысяч убитыми.
Журналист Bellingcat Кристо Грозев в интервью журналистке Юлии Латыниной в пятницу, 15 апреля, оценил число погибших российских солдат в 14-16 тысяч человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!