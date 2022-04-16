Зеленский раскрыл потери украинской армии. Минобороны РФ назвало другие цифры

Зеленский раскрыл потери украинской армии. Минобороны РФ назвало другие цифрыДополнено
Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью CNN и назвал цифру потерь украинской армии за все время войны, сообщает "Медуза".
Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью CNN и назвал цифру потерь украинской армии за все время войны, сообщает "Медуза".
По его словам, потери Украины за время войны с Россией:
Zelenskyy announced the losses of #Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022
In an interview with CNN, the President of Ukraine said that, according to preliminary data, up to 3,000 Ukrainian soldiers were killed. At the same time, up to 10 thousand were injured.https://t.co/G06noi9tfu
Последний раз Зеленский озвучивал потели украинской армии 12 марта. Тогда они составляли примерно 1300 человек убитыми.
Он также назвал возможные потери российской армии - 19-20 тысяч убитыми.
Журналист Bellingcat Кристо Грозев в интервью журналистке Юлии Латыниной в пятницу, 15 апреля, оценил число погибших российских солдат в 14-16 тысяч человек.
Данные Минобороны РФ
Потери армии и нацгвардии Украины, а также иностранных наемников составляют 23 367 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
По его словам, только в Мариуполе по состоянию на 16 апреля погибли более четырех тысяч военных, еще 1464 сдались, пишет "Медуза".
Всего, по данным российского ведомства, на момент окружения 11 марта украинская группировка в городе насчитывала порядка 8100 человек.
Конашенков также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, который доставлял крупную партию западного вооружения.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
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