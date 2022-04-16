Bloomberg: США решают, поставлять оружие в Украину или оставить для себя

По данным СМИ, развязанная Россией война находится в критической стадии и российские военные готовятся закрепиться на востоке Украины, тем самым способствуя "истощению арсенала демократии".

Соединенные Штаты проводят в Украине стратегию "арсенала демократии": они избегают прямых контактов с Россией, работают с союзниками и партнерами других стран, чтобы обеспечить Украину финансированием и оружием.

"В этом конфликте это может привести к фатальной нехватке украинских сил, обнажая слабость США, что может проявиться в следующей битве великих держав", - пишет Bloomberg.

Из всей поддержки, которую Соединенные Штаты и их союзники оказали Украине, самую важную роль сыграло оружие. При этом указывается, что президент США Джо Байден никогда не планировал такой войны.

"Предполагалось, что Россия вскоре захватит большую часть Украины, поэтому Соединенные Штаты поддержат медленное восстание Украины. Вместо этого успешное сопротивление Украины привело к непрекращающимся интенсивным боевым действиям с массовым расходом боеприпасов и большим истощением военных сил", - говорится в СМИ.

Эксперты Bloomberg сомневаются, что США смогут быстро нарастить производство необходимого Киеву оружия. Особенно в условиях, когда война движется в сторону Восточной Украины, где решающую роль будет играть превосходство России в авиации и вооружении.

Киеву потребуется гораздо больше поддержки Запада для борьбы с российскими силами, собирающимися на востоке, где относительно открытая местность менее благоприятна для обороны.

"Соединенные Штаты поставили Украине треть своих запасов противотанковых ракет Javelin. Они не могут просто продолжать поставлять больше, оставив свой арсенал истощенным, поскольку для значительного увеличения производства могут потребоваться месяцы или годы", - говорится в статье.

"Ведущая роль Америки в экономике больше не основывается, в первую очередь, на производстве. Отсутствие оборудования, квалифицированной рабочей силы и свободных производственных мощностей может замедлить перевооружение. Например, США не могут быстро нарастить производство ракетного комплекса "Стингер" для Украины, потому что у страны больше нет необходимой рабочей силы", - пояснил эксперт.

Bloomberg отмечает, что запасы основного оружия в США ниже, чем предполагалось, отчасти из-за производственных ограничений. Второй фактор - это бюджет Пентагона, который большую часть своих примерно 750 миллиардов долларов тратит на труд, здравоохранение и прочее, но не на само оружие.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США в среду, 13 апреля, объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов, включая поставку вертолетов и бронетехники.

Также президент США Джо Байден в среду около часа общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украинская армия применила поставленное нами оружие с разрушительным эффектом. Поскольку Россия готовится активизировать свое наступление в регионе Донбасса, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине возможности для самозащиты", — сказал Байден.

Президент США заявил, что новый пакет помощи будет включать в себя системы вооружений, которые США уже поставили Украине, а также другое оружие, выбранное в ответ на предстоящее более широкое наступление России на востоке Украины.

Зеленский сообщил в Twitter, что обсуждал с Байденом военную помощь и возможную макрофинансовую помощь.

Новый пакет помощи США включает тяжелое вооружение, которое Вашингтон ранее не согласился поставить Украине, опасаясь эскалации конфликта.

Помимо нового пакета помощи, США уже поставили или пообещали поставить Украине 1400 зенитно-ракетных комплексов "Стингер", 5000 противотанковых ракет Javelin, 7000 других противотанковых средств, несколько сотен Switchblade, 7000 винтовок, 50 млн патронов. и др. военной техники.