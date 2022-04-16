Министр: Поставка танков в Украину не будет означать участие Германии в войне

Украина реализует свое законное право на самооборону, и поддержка ее поставками оружия не может квалифицироваться как участие в войне, сказал он газете Welt am Sonntag.

В Германии усиливается давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот увеличил поддержку Украины, которая семь недель борется с российским вторжением.

Хотя Берлин увеличил расходы на оборону и ввел санкции против России в ответ на вторжение, он воздержался от отправки наступательных вооружений на Украину, а Шольцу, в отличие от других европейских лидеров, был закрыт доступ в Киев. Пока что Германия отправила Украине противотанковые средства, противотанковые средства, ракетные установки и ракеты класса "земля-воздух".

Фото: Мариуполь, 15 апреля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Шольца принять быстрое решение о дальнейшей помощи в поставках оружия, настаивая на поставках тяжелых вооружений, в том числе танков. По его словам, если бы Германия изменила свою позицию раньше, это могло бы предотвратить большую войну.

В то же время, по словам Бушмана, Германия одной из первых в мире начала систематически расследовать военные преступления в Украине.

"Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в любой полицейский участок, если они стали жертвами или свидетелями военных преступлений", - сказал министр, который представляет Либерально-демократическую партию Германии.