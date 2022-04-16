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Роналду - это не фамилия. В честь кого назвали известного футболиста?

Криштиану Роналду ФОТО: AFP / Scanpix

В 1980 году президентом Сша стал Рональд Рейган. Многим он уже был известен как актёр Голливуда, а позже как губернатор штата Калифорния. Отец португальского футболиста Криштиану Роналду Жозе Диниш Авейру был фанатом Рейгана и поэтому решил дать сыну второе имя - Роналду, пишет Sport24.ru.

Для Португалии это имя в то время считалось крайне редким.

Говорят, что мать Мария Долореш душ Сантуш Авейру была против имени Роналду, поэтому дала ему другое имя - Криштиану.

Криштиану Роналду - это не имя и фамилия, а двойное имя.

О трудных отношениях с отцом

У знаменитого футболиста были трудные отношения с отцом. Жозе Диниш Авейру страдал алкоголизмом и умер от печёночной недостаточности. 

В 70-е годы отец Роналду служил в португальской армии в Анголе, где шла гражданская война за независимость. После возвращения с войны он не мог найти работу и начал пить. Бывшие сослуживцы рассказывали, что не раз проставляли отцу Криштиану алкоголь в баре, так как у него не было денег. 

"Я не знал его по‑настоящему: что было у него на душе, почему он так много пил… Возможно, он разочаровался в жизни, но не мог её изменить. Я мечтал о другом отце, который проводил бы со мной много времени и гордился бы моими успехами", - признавался Роналду.

Кришу было действительно важно, чтобы отец им гордился. В сентябре 2019 года португалец дал интервью британскому телеканалу ITV. Во время разговора журналист показал Роналду видео, как отец футболиста незадолго до смерти в интервью норвежскому телевидению говорит, что гордится сыном. Оказалось, что Криштиану увидел эту запись впервые - он не смог сдержать слёз.

Роналду сказал, что его отец никогда не видел, как футболист получал награды:

"Я был номером один, а он никогда не видел этого". 

"Я никогда не видел этих кадров, не знаю, где ты их… Я должен показать их своей семье. Я не знал отца на 100 процентов. Он много пил. Я никогда не вёл с ним настоящей беседы. Это было трудно", - добавил он.

Роналду было 20 лет, когда Жозе Диниш Авейру умер от печёночной недостаточности. Он платил за лечение отца в Лондоне. Но это не помогло. Его отец продолжал пить, а футболки "Юнайтед", которые присылал домой сын, он продавал, чтобы в очередной раз купить спиртное. О его смерти Криштиану узнал в 2005 году в Москве перед игрой с Россией.

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