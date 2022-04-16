Сб, 16.04.2022
Неужели умер? женщина об опыте в 1 Рижской больнице
женщина об опыте в 1 Рижской больнице

По Киеву и Харькову нанесены ракетные удары: сообщается о погибших и раненых

По Киеву и Харькову нанесены ракетные удары ФОТО: AFP / Scanpix

16 апреля Киев и Харьков подверглись ракетным обстрелам, пишет "Медуза". Мэр Киева Виталий Кличко сообщил изданию "Громадське", что в результате удара погиб один человек, еще несколько пострадавших доставлены в больницы.

В Харькове в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города в субботу 18 человек получили ранения, один человек погиб.

Обстрелам также подверглись жилые районы и нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Луганской областной администрации Сергея Гайдая. Он сообщил, что на НПЗ произошел пожар, площадь которого составила 5000 квадратных метров. О жертвах не сообщается.

Минобороны РФ сообщило, что были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. В Лисичанске были "поражены районы сосредоточения украинской военной техники и вооружения", заявило ведомство. 

Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.

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