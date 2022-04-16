По Киеву и Харькову нанесены ракетные удары: сообщается о погибших и раненых

В Харькове в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города в субботу 18 человек получили ранения, один человек погиб.

Обстрелам также подверглись жилые районы и нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Луганской областной администрации Сергея Гайдая. Он сообщил, что на НПЗ произошел пожар, площадь которого составила 5000 квадратных метров. О жертвах не сообщается.

Минобороны РФ сообщило, что были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. В Лисичанске были "поражены районы сосредоточения украинской военной техники и вооружения", заявило ведомство.

Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.