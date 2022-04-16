Украина сегодня: тела мирных жителей в Мариуполе, Медведчук под стражей и 21 погибший журналист

Опубликованы видео и фото с телами погибших возле комбината имени Ильича в Мариуполе. Журналисты Reuters побывали в Мариуполе возле металлургического комбината имени Ильича, где до недавнего времени держали оборону украинские военные, пишет "Медуза". Они описали то, что увидели: "Завод превратился в безмолвные руины из искореженной стали и взорванного бетона, без признаков присутствия защитников. Снаружи на близлежащих улицах разбросано не менее полудюжины тел мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белых туфлях".

Задержанного в Украине Виктора Медведчука отправили под стражу. Такое решение принял суд во Львове, пишет украинская служба "Би-би-си". Заседание прошло по видеосвязи. Суд заявил, что Медведчук, подозреваемый в государственной измене и других преступлениях, должен был находиться под домашним арестом, но 26 февраля покинул свое место жительства.

16 апреля Киев и Харьков подверглись ракетным обстрелам, пишет "Медуза". Мэр Киева Виталий Кличко сообщил изданию "Громадське", что в результате удара погиб один человек, еще несколько пострадавших доставлены в больницы.

Министр юстиции Марко Бушман заявил, что если Германия поставит Украине тяжелое вооружение, такое как танки, это не будет означать, что Берлин вступит в войну против России в соответствии с международным правом.

Министерство иностранных дел России сообщило, что вводит запрет на въезд в страну Борису Джонсону и другим членам британского правительства. Российские власти обосновывают свое решение: "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".

Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью CNN и назвал цифру потерь украинской армии за все время войны.

По его словам, потери Украины за время войны с Россией:

Примерно 2500-3000 военных погибли,

Около 10 000 военных получили ранения, и "трудно сказать, сколько выживет".

Зеленский также признал, что посчитать жертвы среди мирного населения намного сложнее, так как российские войска блокировали юг Херсона и Бердянска, восток Мариуполя и Волновахи.

Российский орган по надзору за СМИ, Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию российской газеты Moscow Times после публикации статьи об отказе сибирского ОМОНА воевать в Украине, сообщила газета в пятницу, 15 апреля.

Верховная рада: с начала войны в Украине погиб 21 журналист. Комитет по вопросам свободы слова Верховной рады Украины опубликовал список журналистов, погибших с начала российского вторжения, пишет "Медуза". В публикации говорится о 21 задокументированном случае гибели представителей СМИ.