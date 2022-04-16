Власти Мариуполя: российские войска хотят закрыть город

Однако корреспондент BBC Том Бейтман поговорил с заместителем мэра Сергеем Орловым, который сообщил, что такой режим уже действует последние четыре-пять дней.

Орлов уже уехал из Мариуполя, но он сказал, что у него есть контакты с теми, кто там находится. По его словам, Россия планирует продлить ограничения еще на неделю с понедельника. По мнению Орлова,

российские силы планируют ввести "еще более строгие" правила в городе, включая контрольно-пропускные пункты для ограничения передвижения между районами.

В субботу, 16 апреля, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также обвинила Россию в намерении устроить "фильтрацию" оставшихся в городе мужчин.

"В фильтрационных лагерях и пунктах российских оккупантов мариупольских мужчин после допросов, проверки телефонов и осмотра тела разделяют на группы и проводят отдельные допросы, включая имитацию расстрела", - пишет она. Мужчин, которые не прошли процедуру фильтрации, будут вывозить в Докучаевск и Донецк, добавляет Денисова.

Представители самопровозглашенной ДНР утверждают, что проводят эвакуацию из Мариуполя. Они сообщили, что в течение субботы вывезли из города в поселок Безыменное 215 человек, в том числе 30 детей.

Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.