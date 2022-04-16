Власти Мариуполя: российские войска хотят закрыть город
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы планируют запретить людям выезд или въезд в Мариуполь с 18 апреля, пишет Русская служба BBC.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы планируют запретить людям выезд или въезд в Мариуполь с 18 апреля, пишет Русская служба BBC.
Однако корреспондент BBC Том Бейтман поговорил с заместителем мэра Сергеем Орловым, который сообщил, что такой режим уже действует последние четыре-пять дней.
Орлов уже уехал из Мариуполя, но он сказал, что у него есть контакты с теми, кто там находится. По его словам, Россия планирует продлить ограничения еще на неделю с понедельника. По мнению Орлова,
В субботу, 16 апреля, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также обвинила Россию в намерении устроить "фильтрацию" оставшихся в городе мужчин.
"В фильтрационных лагерях и пунктах российских оккупантов мариупольских мужчин после допросов, проверки телефонов и осмотра тела разделяют на группы и проводят отдельные допросы, включая имитацию расстрела", - пишет она. Мужчин, которые не прошли процедуру фильтрации, будут вывозить в Докучаевск и Донецк, добавляет Денисова.
Представители самопровозглашенной ДНР утверждают, что проводят эвакуацию из Мариуполя. Они сообщили, что в течение субботы вывезли из города в поселок Безыменное 215 человек, в том числе 30 детей.
Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.
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