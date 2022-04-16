80 девушек и женщин в Вильнюсе приняли участие в акции протеста у посольства России, сообщает 15min.lt.

В субботу, 16 апреля, у посольства России в Вильнюсе прошла акция протеста, демонстрирующая солидарность с украинскими женщинами и детьми, переживающими бесчеловечность и боль.

Целью протеста было не только привлечь внимание к жертвам в Украине, но и призвать Кремль прекратить агрессию против украинцев.

80 женщин простояли у посольства около 20 минут.

Уже сообщалось, что в среду, 13 апреля, перед посольством Российской Федерации в Таллинне прошла акция протеста, с помощью которой ее участники хотели обратить внимание на преступления российских солдат в Украине.

Галерея: Перед посольством РФ в Таллинне протестовали против преступлений российских солдат

12 апреля аналогичная акция протеста прошла перед посольством Венгрии в Таллинне. Ее участники пришли в противогазах, чтобы побудить Венгрию отказаться от российских газа и нефти.

А в понедельник, 11 апреля, перед посольством Германии в Таллинне люди легли на землю с завязанными руками и мусорными пакетами на головах, чтобы показать убитых в Украине мирных жителей. Гражданские активисты пытались привлечь внимание к крайне пассивной позиции Германии по отказу от российского газа и нефти и недостаточной поддержке Украины.