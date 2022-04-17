Вс, 17.04.2022
Последняя империя - это Россия. Людей из разных регионов [ничего не объединяет]. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист
Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист

В Украине заявили о том, что за время войны погибло более 200 детей

В Берлине дети вышли в поддержку Украины. ФОТО: AP Photo/Hannibal Hanschke

В офисе генпрокурора Украины заявили, что как минимум 202 ребенка погибли в Украине с начала войны. Еще 361 ребенок получил ранения.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (117), Киевской (106) и Харьковской областях (89).

Отмечается, что во время боевых действий точно подсчитать количество пострадавших нельзя, поэтому эти числа могут вырасти.

Также в офисе генпрокурора заявили, что в результате обстрелов и бомбардировок вооруженными силами России по всей стране повреждены 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

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