В Украине заявили о том, что за время войны погибло более 200 детей
В офисе генпрокурора Украины заявили, что как минимум 202 ребенка погибли в Украине с начала войны. Еще 361 ребенок получил ранения.
В офисе генпрокурора Украины заявили, что как минимум 202 ребенка погибли в Украине с начала войны. Еще 361 ребенок получил ранения.
Больше всего детей пострадало в Донецкой (117), Киевской (106) и Харьковской областях (89).
Отмечается, что во время боевых действий точно подсчитать количество пострадавших нельзя, поэтому эти числа могут вырасти.
Также в офисе генпрокурора заявили, что в результате обстрелов и бомбардировок вооруженными силами России по всей стране повреждены 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.
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