В Украине заявили о том, что за время войны погибло более 200 детей

Больше всего детей пострадало в Донецкой (117), Киевской (106) и Харьковской областях (89).

Отмечается, что во время боевых действий точно подсчитать количество пострадавших нельзя, поэтому эти числа могут вырасти.

Также в офисе генпрокурора заявили, что в результате обстрелов и бомбардировок вооруженными силами России по всей стране повреждены 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.