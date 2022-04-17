Футболист в очках: как появился легендарный образ голландца Давидса
Нидерландский полузащитник Эдгар Давидс играл на самом высоком уровне в специально сделанных для него очках. Что стало причиной и кто разрешил футболисту выходить на поле в очках?
Нидерландский полузащитник Эдгар Давидс играл на самом высоком уровне в специально сделанных для него очках. Что стало причиной и кто разрешил футболисту выходить на поле в очках?
В 1999 году (Давидсу 26 лет) врачи поставили Эдгару страшный диагноз - глаукома, при худшем развитии событий это могло привести к слепоте.
Причиной болезни стал удар по затылку, полученный Давидсом в одном из матчей в 1995 году. Глаукома развивалась на протяжении четырёх лет, пока ее наконец не заметили медики.
Нидерландский офтальмолог Ритвельд посоветовал Давидсу специальные очки - вроде тех, которые используют гонщики, велосипедисты и сноубордисты.
ФИФА разрешила игроку выходить на поле в очках. Врачи заверили, что играть в таких очках будет безопасно.
Специальные очки, в которых Давидс играл в футбол, разработала всемирно известная компания Oakley. Модель придумали персонально для Эдгара: лёгкая оправа и линзы из небьющегося пластика.
Первый матч Давидса в очках пришёлся на игру сборной - товарищеский матч против команды Бельгии.
Бельгия побеждала 2:0, и тут включился Давидс. Сначала - гол после неудачного штрафного Бергкампа, затем - обыгрыш четверых оппонентов подряд и снова забитый мяч.
Матч завершился со счётом 5:5, а выдающаяся игра усилила впечатление от яркого образа Давидса. Позже Эдгар стал играть за сборную в специальных "апельсиновых" линзах.
"Очки стали его особенностью, и он отказался играть без них. Создал такой коммерческий образ. Nike специально для него разработала такие очки, чтобы они ему вообще не мешали. Если ты наденешь обычные очки и будешь головой вертеть, все равно они будут тебе каким-то образом мешать. А тут нет. И эти очки можно было купить в любом магазине Nike", - рассказал главред Sports.ru Влад Воронин.
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