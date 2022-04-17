Готовится шестой пакет санкций ЕС - затронут банковский и энергетический сектора

В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что новый пакет будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. В частности будет затронут Сбербанк, на который приходится 37% этого сектора.

Ранее Сбербанк не становился целью европейских санкций, потому что он является одним из главных каналов расчетов за российские нефть и газ, пишет Reuters.

Кроме того в шестой пакет войдут ограничения и против российского энергетического сектора. По словам фон дер Ляйен, ЕС также разрабатывает "умные механизмы", что позволит затронуть российскую нефть.

Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза был введен в действие 8 апреля. Он включал в себя запрет на импорт российского угля, запрет на доступ российских судов в порты ЕС и въезд российских и белорусских грузоперевозчиков на территорию Евросоюза (с рядом исключений).