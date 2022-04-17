"Если сдадитесь, мы вас пощадим!" - Россия требует сдачи Мариуполя

Российские силы определили Украине срок - сдаться до 6 утра, воскресенья, но этого не произошло.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", - сказано в заявлении войск России.

Позже в Министерстве обороны России заявили, что "власти Украины запретили формированиям на комбинате "Азовсталь" сдаваться российским войскам".

В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что договориться с российской стороной о прекращении огня на маршрутах эвакуации не удалось. Киев требует от Москвы открыть гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и раненых военных из Мариуполя.