Вс, 17.04.2022
Мариуполь - это может быть как десять Бородянок, и, я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

"Если сдадитесь, мы вас пощадим!" - Россия требует сдачи Мариуполя

Российские войска в Мариуполе. ФОТО: X80002/SCANPIX

Российские силы в воскресенье, 17 апреля, предложили украинским силам сдаться, отдав в распоряжение России город Мариуполь, что стало бы самым большим успехом в двухмесячной войне, сообщает агентство Reuters.

Российские силы определили Украине срок - сдаться до 6 утра, воскресенья, но этого не произошло.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", - сказано в заявлении войск России.

Позже в Министерстве обороны России заявили, что "власти Украины запретили формированиям на комбинате "Азовсталь" сдаваться российским войскам".

В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что договориться с российской стороной о прекращении огня на маршрутах эвакуации не удалось. Киев требует от Москвы открыть гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и раненых военных из Мариуполя.

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