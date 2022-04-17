Украина сегодня: Россия требует сдачи Мариуполя. В Харькове снесли памятник Георгию Жукову
53-й день войны в Украине. Рассказываем о главных событиях воскресенья, 17 апреля, в нашей постоянной рубрике "Украина сегодня".
53-й день войны в Украине. Рассказываем о главных событиях воскресенья, 17 апреля, в нашей постоянной рубрике "Украина сегодня".
Зеленский дал интервью CNN. Главное, по версии "Медузы":
Российские силы предложили украинским военным сдаться, отдав в распоряжение России город Мариуполь.
В ответ, украинская армия, которая сейчас находится в осажденном Мариуполе, отказалась от капитуляции, которую ранее предлагала ей российская сторона, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью ABC.
"Город все еще не пал", - заявил Шмыгать, отметив, что украинские войска все еще контролируют некоторые части Мариуполя.
Украина борется за контроль над небом, ведь: "Тот, кто господствует в воздухе, выигрывает войну", сказал украинский офицер-зенитчик. И дал эксклюзивное интервью Русской службе BBC и рассказал о битве за контроль над небом.
В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. В соцсетях появилась видеозапись демонтажа статуи.
Также, сообщается об обстрелах Харькова российскими военными. Пять человек погибли, еще 13 получили ранения в результате обстрела центральных районов Харькова.
В офисе генпрокурора Украины заявили, что как минимум 202 ребенка погибли в Украине с начала войны. Еще 361 ребенок получил ранения.
Продолжается история с моряками затонувшего крейсера "Москва". Минобороны РФ опубликовало видео, но у независимых СМИ остались вопросы. Подробнее читайте в статье:
Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов решил помочь восстановить окруженный город Мариуполь, где ему принадлежат два огромных металлургических завода, которые, по его словам, вновь будут конкурировать в глобальном масштабе.
"Полное перемирие, полный вывод российских войск из Украины и полное восстановление международно признанных границ Украины. Это включает Крым и Донбасс",- говорит Ахметов, о том, что будет являться победой для Украины.
Генштабы России и Украины привели свои данные о потерях противника:
Генштаб ВСУ: Россия потеряла за все время войны около 20 300 солдат, 773 танка, 165 самолетов, а также 2002 боевые бронированные машины, 376 артиллерийских систем, 127 РСЗО, 66 средств ПВО, 165 самолетов, 146 вертолетов, 1471 единица автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 148 БПЛА оперативно-тактического уровня, 27 единиц специальной техники.
Сводка Минобороны РФ:
Был уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Также оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины.
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