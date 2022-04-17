Украина сегодня: Россия требует сдачи Мариуполя. В Харькове снесли памятник Георгию Жукову

Зеленский дал интервью CNN. Главное, по версии "Медузы":

Мы не можем отдавать наши территории, но мы должны найти какой-то диалог. Если возможность разговаривать есть, мы будем говорить.

Шансы на успех переговоров снижаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда наше общество не хочет говорить.

Это не война, это геноцид. Посмотрите, что было в Буче. Они просто расстреливали людей на улицах.

Я больше не верю миру, не верю словам. Единственная вера — это вера в себя, в наш народ и в вооруженные силы.

Мы можем сражаться с Россией и 10 лет.

Российские силы предложили украинским военным сдаться, отдав в распоряжение России город Мариуполь.

В ответ, украинская армия, которая сейчас находится в осажденном Мариуполе, отказалась от капитуляции, которую ранее предлагала ей российская сторона, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью ABC.

"Город все еще не пал", - заявил Шмыгать, отметив, что украинские войска все еще контролируют некоторые части Мариуполя.

Украина борется за контроль над небом, ведь: "Тот, кто господствует в воздухе, выигрывает войну", сказал украинский офицер-зенитчик. И дал эксклюзивное интервью Русской службе BBC и рассказал о битве за контроль над небом.

В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. В соцсетях появилась видеозапись демонтажа статуи.

Также, сообщается об обстрелах Харькова российскими военными. Пять человек погибли, еще 13 получили ранения в результате обстрела центральных районов Харькова.

В офисе генпрокурора Украины заявили, что как минимум 202 ребенка погибли в Украине с начала войны. Еще 361 ребенок получил ранения.

Продолжается история с моряками затонувшего крейсера "Москва". Минобороны РФ опубликовало видео, но у независимых СМИ остались вопросы. Подробнее читайте в статье:

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов решил помочь восстановить окруженный город Мариуполь, где ему принадлежат два огромных металлургических завода, которые, по его словам, вновь будут конкурировать в глобальном масштабе.

"Полное перемирие, полный вывод российских войск из Украины и полное восстановление международно признанных границ Украины. Это включает Крым и Донбасс",- говорит Ахметов, о том, что будет являться победой для Украины.

Генштабы России и Украины привели свои данные о потерях противника:

Генштаб ВСУ: Россия потеряла за все время войны около 20 300 солдат, 773 танка, 165 самолетов, а также 2002 боевые бронированные машины, 376 артиллерийских систем, 127 РСЗО, 66 средств ПВО, 165 самолетов, 146 вертолетов, 1471 единица автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 148 БПЛА оперативно-тактического уровня, 27 единиц специальной техники.

Сводка Минобороны РФ:

Был уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Также оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины.