Бывший саночник сборной Латвии Кристенс Путин из-за своей фамилии до сих пор получал по жизни порцию юмора и позитивного отношения от людей, с которыми он встречался. Сейчас обстоятельства изменились из-за войны, которую президент России Владимир Путин развязал в Украине.

В связи с этим латвийский спортсмен принял решение сменить фамилию, чтобы из-за неё в будущем не приходилось страдать ни ему, ни его семье. TVNET поговорил с Кристенсом, когда он находился по пути в Вентспилс за новым паспортом с новой фамилией. 13 апреля 2022 года он официально перестал быть Путиным.