Фото ⟩ Пасха, праздник Пугачевой и интимный снимок Седоковой с мужем
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто из звезд был в театре, а кто отдыхал на пляже.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто из звезд был в театре, а кто отдыхал на пляже.
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Еще Евгений Ваганович не забыл поздравить подписчиков с Пасхой и Вербным воскресеньем
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Алла Пугачева всех поздравила с Вербным воскресеньем. Напомним, что 15 апреля Примадонна отметила 73-летие
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