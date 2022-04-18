Пн, 18.04.2022
Что касается пенсионеров, мы предложим более быструю индексацию пенсий с 1 сентября. Гатис Эглитис, министр благосостояния
Гатис Эглитис, министр благосостояния

Фото ⟩ Пасха, праздник Пугачевой и интимный снимок Седоковой с мужем

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто из звезд был в театре, а кто отдыхал на пляже. 

Агата Муцениеце ездила верхом

Анна Седокова фотографировалась вместе с мужем

Валерия отметила день рождения

Евгений Петросян отправился на гастроли

Еще Евгений Ваганович не забыл поздравить подписчиков с Пасхой и Вербным воскресеньем

Анна Заворотнюк по-прежнему на отдыхе

Дана Борисова продолжает свои походы по клиникам

Настя Ивлеева - кошечка за рулем?

Алена Водонаева обедала

Алла Пугачева всех поздравила с Вербным воскресеньем. Напомним, что 15 апреля Примадонна отметила 73-летие

Юлианна Караулова была в театре

Анастасия Волочкова и традиционная купель

Экстравагантная Рената Литвинова

Декольте Иры Смелой

Спортивная Наталья Рудова

Интарс Бусулис поздравляет всех с Пасхой

Нежные фото Джигана и Оксаны Самойловой

Павел Прилучный привел детей на картинг

Мария Горбань наслаждается солнцем

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