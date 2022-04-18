Прогноз Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 апреля: воинственный квадрат, но будем надеяться

Телец

Тельцам нужно действовать, причем с первых минут понедельника. Сидеть без дела и ждать, пока все изменится к лучшему - это не то, что нужно для победы в любви, делах, работе и бизнесе. Также для Тельцов этот период станет временем освобождения от дурных привычек, проблем со здоровьем. Жизнь этих людей может превратиться в калейдоскоп событий. Нужно лишь найти в себе силы, чтобы удержаться от необдуманных решений.

Близнецы

Ночные светила помогут Близнецам изменить их кармические сценарии. Чтобы успешно поменять жизненный курс, астрологи для начала советуют представителям данного знака побороть все внутренние противоречия. Также эксперты настоятельно рекомендуют как можно сильнее сократить пребывание во враждебной среде. Если не нравится компания людей, лучше в ней не появляться. В противном случае это приведет к серьезным ссорам, а это Близнецам точно сейчас не прибавит удачи. Полезно уходить с головой в работу, но без фанатизма. Об отдыхе тоже нужно помнить.

Рак

У Раков на прошлой неделе могло все измениться в худшую сторону, но сейчас звезды исправят положение дел. В работе и бизнесе пришло время для проявления креативности. Можно заняться разработкой новых концепций, продвижением идей. В этом процессе лучше помнить об осторожности. Также астрологи рекомендуют Ракам быть учтивыми с окружающими - не важно, какого пола, возраста и положения этот человек. Со всеми лучше общаться уважительно.

Лев

Львам необходимо следить за собственной энергетикой, поддерживая внутренние силы. Особенно актуальным это станет во вторник - самый опасный день недели. Астрологи советуют в первую очередь здраво оценивать свои возможности. Если бездумно рисковать и думать, что любое море по колено, все может завершиться плачевно. В кризисных ситуациях можно обращаться за поддержкой к близким людям. Не нужно бояться выглядеть слабыми и нуждающимися в помощи. Гораздо хуже потерпеть фиаско и утратить шансы на успех.

Дева

Девам нужно помнить о своих самых главных уязвимых точках. Особенно это необходимо во вторник, когда Луна будет находиться в очень неудачном положении. В целом на неделе представителям данного знака удастся исправить некоторые огрехи в своем характере и стать лучше. Ночные светила этому поспособствуют. Также звезды помогут Девам избавиться от стереотипного мышления и повысить уверенность в себе. Это идеальное время для новых начинаний, знакомств, а также путешествий. Наступает благоприятный период для смены обстановки.

Весы