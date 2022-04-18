Пн, 18.04.2022
Если ты не хочешь, чтобы тебя разбомбили, превратили Даугавпилс в Мариуполь, как бы ты ни обожал бы Путина, спасайся сейчас. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист
Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист
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Прогноз Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 апреля: воинственный квадрат, но будем надеяться

ФОТО: pexels.com/karolina-grabowska

"...Опять возможна эскалация обстановки (воинственный квадрат Марса и Урана, который будет становиться точным в районе 22-25 марта)", - написала на своей странице в Instagram известный астролог Василиса Володина, описывая "дни надежды" апреля 2022 года.

"Ощущение от происходящего тогда может не быть таким, как в первых числах месяца (не настолько бесповоротным и бескомпромиссным), но все равно довольно резким, неожиданным. Увы, вероятны провокации, обострение уже имеющихся противоречий. Как будто огонь, к которому все уже немного привыкли, вспыхивает с новой силой", - объяснила эксперт и добавила, что 21 марта подарит немножко надежды на возможность прийти к решению, устраивающему одну сторону очень, вторую лишь частично.

Большего успеха достигнет та сторона, которая будет договариваться на своей территории.

"Ну что, будем надеяться, да?" - приободрила подписчиков Василиса Володина.

В свою очередь, астрологи DailyHoro рассказали, какие трудности могут омрачить грядущие семь дней и испортить настроение, а также дали полезные советы о том, как защититься от проблем.

Несмотря на то, что неделя в целом будет благоприятной, ее начало может оказаться слишком динамичным и слегка непредсказуемым, в связи с чем многих из нас ожидает стресс и негатив.

Овен

Если у Овнов все идет наперекосяк, звезды помогут им избавиться от черной полосы. Если же все идет как по маслу, а проблем минимальное количество, Овны должны сосредоточиться на самых важных задачах. Сейчас есть реальные шансы стать лидером в какой-то области. Даже если придется столкнуться с мощной оппозицией, борьба за место под солнцем, скорее всего, принесет Овнам определенные бонусы в виде нового опыта, полезных навыков, новых знакомств. Все сейчас играет на руку этим людям.

Телец

Тельцам нужно действовать, причем с первых минут понедельника. Сидеть без дела и ждать, пока все изменится к лучшему - это не то, что нужно для победы в любви, делах, работе и бизнесе. Также для Тельцов этот период станет временем освобождения от дурных привычек, проблем со здоровьем. Жизнь этих людей может превратиться в калейдоскоп событий. Нужно лишь найти в себе силы, чтобы удержаться от необдуманных решений.

Близнецы

Ночные светила помогут Близнецам изменить их кармические сценарии. Чтобы успешно поменять жизненный курс, астрологи для начала советуют представителям данного знака побороть все внутренние противоречия. Также эксперты настоятельно рекомендуют как можно сильнее сократить пребывание во враждебной среде. Если не нравится компания людей, лучше в ней не появляться. В противном случае это приведет к серьезным ссорам, а это Близнецам точно сейчас не прибавит удачи. Полезно уходить с головой в работу, но без фанатизма. Об отдыхе тоже нужно помнить.

Рак

У Раков на прошлой неделе могло все измениться в худшую сторону, но сейчас звезды исправят положение дел. В работе и бизнесе пришло время для проявления креативности. Можно заняться разработкой новых концепций, продвижением идей. В этом процессе лучше помнить об осторожности. Также астрологи рекомендуют Ракам быть учтивыми с окружающими - не важно, какого пола, возраста и положения этот человек. Со всеми лучше общаться уважительно.

Лев

Львам необходимо следить за собственной энергетикой, поддерживая внутренние силы. Особенно актуальным это станет во вторник - самый опасный день недели. Астрологи советуют в первую очередь здраво оценивать свои возможности. Если бездумно рисковать и думать, что любое море по колено, все может завершиться плачевно. В кризисных ситуациях можно обращаться за поддержкой к близким людям. Не нужно бояться выглядеть слабыми и нуждающимися в помощи. Гораздо хуже потерпеть фиаско и утратить шансы на успех.

Дева

Девам нужно помнить о своих самых главных уязвимых точках. Особенно это необходимо во вторник, когда Луна будет находиться в очень неудачном положении. В целом на неделе представителям данного знака удастся исправить некоторые огрехи в своем характере и стать лучше. Ночные светила этому поспособствуют. Также звезды помогут Девам избавиться от стереотипного мышления и повысить уверенность в себе. Это идеальное время для новых начинаний, знакомств, а также путешествий. Наступает благоприятный период для смены обстановки.

Весы

Весам необходимо в первую очередь убедиться в том, что их подсознание работает корректно. Дело в том, что сейчас все работает на то, чтобы Весы смогли изменить свою судьбу к лучшему. Вселенная очень хочет помочь этим людям. Если в делах, работе и бизнесе Весам понадобится ясный ум и интуиция, то в любви самым лучшим помощником будет красота. Большое внимание стоит уделять внешности, особенно женщинам этого знака. Мужчинам же следует быть просто более тактичными, добрыми и открытыми. Все играет сейчас на руку этим людям.

Скорпион

Скорпионам очень важно сделать так, чтобы их окружала приятная аура. Во-первых, следует больше общаться с добрыми и позитивными людьми. Во-вторых, уже в начале недели стоит сделать уборку. В работе и делах представителям данного знака понадобится больше целеустремленности. Это крайне важно сейчас, поскольку на горизонте могут появиться новые соперники. Самые важные решения лучше принимать в среду, четверг и пятницу - в период максимума звездного потока Лириды.

Стрелец

Астрологи считают, что на этой неделе Стрельцам удастся очень быстро избавиться от энергетических якорей и обиды. Сознание этих людей изменится, укрепится и поможет продвинуться в делах и в любви. В новых начинаниях спешить не стоит, несмотря на то, что обстановка будет благоприятной. Важно сначала прощупать почву, а уже потом начинать действовать. В любви эксперты рекомендуют Стрельцам избавиться от иррациональности и поменьше рисковать. Амурные приключения помогут людям данного знака получить истинное удовольствие от жизни.

Козерог

Из-за расстройства в поведении Луны во вторник Козероги могут ощутить на себе некоторые проблемы с информационным фоном. В целом неделя будет довольно стабильной и благоприятной. Козерогам стоит бороться с излишествами - не переедать, поменьше увлекаться вредными привычками. Эти люди не любят сотрудничать и работать в команде, но с 18 по 24 апреля им удастся сделать что-то действительно стоящее, работая бок о бок с кем-то.

Водолей

В период с 18 по 24 апреля удача последует за уверенными в себе людьми, коими являются Водолеи. Астрологи считают, что людям данного знака удастся исполнить свои мечты. Привлечь больше удачи им поможет своевременный отдых. Переутомление - самый страшный враг для Водолеев. Оно не позволит диагностировать в людях бесчестье, хитрость. В итоге Водолеи могут пойти на поводу у тех, кто хочет от них что-то получить, ничего не давая взамен. По этой причине лучше вовремя отдыхать и не допускать сильной усталости.

Рыбы

Рыбам во вторник могут сниться плохие сны. Виновником этого станет Луна. Не стоит воспринимать такие сновидения как предсказания будущего. Вещие сны на этой неделе, скорее всего, сниться Рыбам не будут. Самым продуктивным днем станет четверг. Про него с легкостью можно сказать: "Один день весь год кормит". Все, что Рыбы сделают в четверг, будет иметь огромное значение в будущем. Переоценить это значение почти нереально. Люди данного знака Зодиака смогут расширить границы возможного, а также убедиться в том, что успех близок.

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