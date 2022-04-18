Владимир Зеленский раскритиковал задержки поставок оружия для Украины

"Каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание - это разрешение России забирать жизни украинцев", - заявил Зеленский, отметив, что по некоторым пунктам своих запросов к западным партнерам Киев ожидает ответа с первого дня войны России против Украины.

"Некоторые ответы формулируются так, что поставки могут начаться разве что в мае", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, российская армия осуществляет "сознательный террор", продолжая обстреливать Харьков. Зеленский рассказал, что

за последние четыре дня в городе пострадали 100 человек, еще около 20 погибли.

Владимир Зеленский также отметил, что уже в ближайшее время российские войска готовятся к наступательной операции на востоке страны.

"Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс - уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города, другие громады Донецкой и Луганской областей", - сказал президент, подчеркнув, что делается все, чтобы обеспечить оборону, пишет УНИАН.

"Благодарны тем, кто помогает, чем может. Но те, кто имеет необходимые нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы, судьба людей, которые могут быть спасены", - заявил президент Украины.