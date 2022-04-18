Фото ⟩ Гуф станет отцом во второй раз

17 апреля в социальных сетях девушки появилась серия фотографий, демонстрирующих округлившийся живот Юлии. На фото супруга Гуфа отметила официальный аккаунт Алексея и добавила к посту лаконичную подпись: "Мы тебя очень ждем!".

Рэпер же сообщил радостную новость прямо со сцены во время концерта. Поклонники отмечают, что Гуф намекал уже в последнем треке: "У меня вторая жена - по-моему, хорошая. Я хочу дочку, и монетка уже подброшена".

Напомним, что 42-летний Долматов и 25-летняя модель и дизайнер Юлия Королева познакомились в соцсетях и после долгой переписки решили встретиться вживую. В октябре 2021 года рэпер сделал девушке предложение, а уже зимой влюбленные поженились. Летом ходили слухи, что пара чуть было не распалась. Причиной послужило заявление бывшей Гуфа Айзы о том, что они с ним снова сошлись. Информация так и не подтвердилась официально.