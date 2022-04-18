За сутки выявлено менее 100 случаев Covid-19; информации об умерших не поступало

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 21 не был привит или не прошел полный курс вакцинации, 46 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 547 случаев.

Всего вчера было сделано 1233 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 813 243 жителей Латвии.