За сутки выявлено менее 100 случаев Covid-19; информации об умерших не поступало
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 67 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 67 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 21 не был привит или не прошел полный курс вакцинации, 46 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 547 случаев.
Всего вчера было сделано 1233 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 813 243 жителей Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!