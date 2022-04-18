Пн, 18.04.2022
Мариуполь - это глобальная трагедия и глобальный пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом. Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины
Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины

За сутки выявлено менее 100 случаев Covid-19; информации об умерших не поступало

Больница. Иллюстративное фото ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 67 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 21 не был привит или не прошел полный курс вакцинации, 46 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 547 случаев.

Всего вчера было сделано 1233 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 813 243 жителей Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back