Украина: Российские войска вошли в Кременную; по Львову нанесены ракетные удары

По его словам, в городе начались уличные бои, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Эвакуация невозможна", - написал Гайдай на своей странице в Facebook.

Он также выложил фрагмент своего интервью белорусскому телеканалу "Белсат", в котором заявил, что города Кременная и Попасная остаются "самыми горячими точками" в Луганской области.

"[В Кременную] уже зашла российская армия, огромное количество техники. Самая горячая [точка] именно там. Мы очень просили людей выехать в эвакуацию, планировали выезды лесными тропами, но за ночь все поменялось", - цитирует Гайдая "Медуза".

Ранее сегодня Гайдай информировал, что

артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек.

"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2400 кв. м", - написал Гайдай.

"Медуза" отмечает, что до войны в Кременной проживало около 18 тысяч человек.

Ракетные удары по Львову

Утром в понедельник мэр Львова Андрей Садовый заявил о пяти ракетных ударах по городу.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - написал Садовый в Telegram.

Об этом же сообщил корреспондент Би-би-си Том Лакхерст, работающий во Львове. По его словам, взрывы были слышны в западной части города, недалеко от границы Украины с Польшей.

"С места взрывов поднимается густой черно-серый дым, и один из сотрудников Би-би-си видел летящую ракету. Примерно за 45 минут до взрыва прозвучала воздушная тревога. Впрочем, во Львове такие сирены слышны часто", - сообщил Лакхерст с места событий.

Глава областной администрации Максим Козицкий также сообщил об ударах, однако, по его данным, их было четыре. По его словам, в результате ракетных ударов погибли шесть человек, еще 11, в том числе ребенок, получили ранения.

В компании "Укрзалізниця" ранее сообщили, что несколько ракет во Львове упали рядом с железнодорожными объектами.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.