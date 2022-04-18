К нам приближается одна из самых крупных из известных комет. Ее ядро чернее угля

Впрочем, для тревоги оснований нет, так как огромная комета C/2014 UN271 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно 1,5 миллиардов километров. Произойдет это в 2013 году, пишет Live Science.

Для сравнения стоит отметить, что это - среднее расстояние между Сатурном и Солнцем, поэтому невооруженным глазом эту комету с Земли видно не будет.

С приближением кометы ученые используют возможность, чтобы исследовать ее подробнее. Ранее исследования показали, что диаметр ледяного объекта составляет более 128 километров. Комета - в тысячи раз массивнее типичных комет. Она настолько огромна, что может сойти за карликовую планету. У нее есть и мерцающий хвост, что является индикатором того, что она состоит изо льда.

ФОТО: Man-To Hui/The Astrophysical Journal Letters

Теперь астрономы использовали космический телескоп "Хаббл", чтобы исследовать хвост и ледяное ядро кометы. Несмотря на то, что комета пока что находится слишком далеко, чтобы можно было взглянуть на ее снимки, наблюдения "Хаббла" позволили астрономам идентифицировать яркую точку света, которая соответствует ядру кометы, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Команда ученых использовала компьютерную модель, чтобы в цифровом формате убрать ярок мерцание хвоста кометы, оставив лишь только ядро. Результаты показали, что ядро кометы примерно в 50 раз больше, чем у типичных комет, наблюдаемых в Солнечной системе. Ученым также удалось выяснить, каков цвет ядра кометы.

"Оно большое и чернее угля", - указал в сообщении один из авторов исследования Дейвид Джевит.