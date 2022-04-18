Фото и видео ⟩ Опубликованы, возможно, первые кадры пожара на крейсере "Москва"

"Я не могу подтвердить аутентичность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что какой-либо из них был уничтожен таким способом", - написал в Twitter представитель издания.
Журналисты проанализировали фотографию, опубликованную в интернете после того, как 15 апреля корабль затонул. По их словам, перед затоплением корабль боролся с пожаром.
На сделанных очевидцами фотографиях видно, что из иллюминаторов корабля "Москва" вырываются облака дыма, что свидетельствует о большом масштабе пожара.
Позднее журналисты OSINT опубликовали и вторую фотографию с другого ракурса.
В Telegram-каналах появилось и видео, на котором, как утверждается, показан горящий крейсер "Москва" во время буксировки.
В Кремле о не могут подтвердить подлинность фотографий
В Кремле видели кадры, на которых, предположительно, запечатлен горящий крейсер "Москва", распространяемые в интернете, но не могут сказать, насколько они аутентичны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли эти кадры в Кремле и могут ли подтвердить их подлинность.
Напомним, 14 апреля власти Украины заявили, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота. По словам советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича, на корабле также начался пожар.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма.
Представители властей Украины утверждают, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает. Украинская пограничная служба утверждала, что экипаж "Москвы" не смогли эвакуировать из-за шторма.
Экипаж "Москвы" состоит из 510 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!