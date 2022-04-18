Фото и видео ⟩ Опубликованы, возможно, первые кадры пожара на крейсере "Москва"

"Я не могу подтвердить аутентичность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что какой-либо из них был уничтожен таким способом", - написал в Twitter представитель издания.

Журналисты проанализировали фотографию, опубликованную в интернете после того, как 15 апреля корабль затонул. По их словам, перед затоплением корабль боролся с пожаром.

На сделанных очевидцами фотографиях видно, что из иллюминаторов корабля "Москва" вырываются облака дыма, что свидетельствует о большом масштабе пожара.

Позднее журналисты OSINT опубликовали и вторую фотографию с другого ракурса.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

В Telegram-каналах появилось и видео, на котором, как утверждается, показан горящий крейсер "Москва" во время буксировки.

В Кремле о не могут подтвердить подлинность фотографий

В Кремле видели кадры, на которых, предположительно, запечатлен горящий крейсер "Москва", распространяемые в интернете, но не могут сказать, насколько они аутентичны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли эти кадры в Кремле и могут ли подтвердить их подлинность.

Напомним, 14 апреля власти Украины заявили, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота. По словам советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича, на корабле также начался пожар.

El crucero Moskva buque insignia de la armada rusa del mar negro antes de hundirse.... Bien hecho, malditos invasores. pic.twitter.com/YhAEflYXyy — alvaro (@walvaroe) April 17, 2022

Позже в Минобороны РФ сообщили, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма.

Представители властей Украины утверждают, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает. Украинская пограничная служба утверждала, что экипаж "Москвы" не смогли эвакуировать из-за шторма.

Экипаж "Москвы" состоит из 510 человек.