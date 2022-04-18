"В Латвии это просто буква". Латвиец возмущен действиями инспектора полиции

Мужчина в соцсетях сообщил, что на машине его родственников из Украины нарисовали символ Z, который армия России использует для обозначения своей техники в Украине. Опубликованная мужчиной фотография свидетельствует, что у автомобиля украинские номера.

Мужчина указал, что вызвал полицию, однако приехавшая инспектор отказалась оформлять происшествие как преступление на почве ненависти, вместо этого она была груба и неподобающе себя вела.

По словам мужчины, инспектор сообщила, что это в Украине - символ агрессора, а в Латвии это просто буква.

ФОТО: Скриншот с facebook.com

Госполиция в Twitter указала, что уголовный процесс по факту разрисовывания автомобиля был начат сразу же после констатации преступного деяния. Также полиция выяснит мотивы, в том числе не связано ли происшествие с преступлением на почве ненависти, оправданием войны.

"Если действия сотрудника полиции были таковыми, то это абсолютно недопустимо, и Госполиция уже выясняет обстоятельства в ходе служебной проверки", - указали в полиции.

Напомним, в Латвии в связи с войной России в Украине начато 26 уголовных и 50 административных процессов, а также более 110 ведомственных проверок.

В то же время представители полиции отмечают, что в численном плане таких событий немного, однако, принимая во внимание то, как часто на них обращается повышенное внимание, это может создать противоположное впечатление.

По-прежнему большая часть нарушений связана с повреждением принадлежащих украинцам автомобилей и кражей и повреждением флагов Украины, а также изображением поддерживаемых Россией военных символов.