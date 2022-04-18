На обустройство жилья для украинских беженцев требуется около 30 млн евро

При оценке дополнительных вариантов размещения Министерство охраны среды и регионального развития собрало информацию от самоуправлений о принадлежащих им зданиях.

По оценкам Министерства внутренних дел, имеющиеся здания могут вместить около 6500 человек, а общая сумма капиталовложений составит около 30 миллионов евро.

Десять самоуправлений еще не предоставили информацию до заседания правительства 12 апреля.

Самоуправления сообщили, что помещения могут быть отремонтированы или приспособлены за время от месяца до 1,5 лет. Например, служебная гостиница в Вентспилсском районе может быть оборудована для 60 человек примерно за 30 рабочих дней, а служебная гостиница в Валмиерском районе на 66 человек может быть оборудована к октябрю 2023 года.

В качестве дополнительного жилья предлагается 741 квартира, 11 служебных гостиниц, четыре общежития, 14 школ, два интерната и шесть жилых домов, находящихся в собственности самоуправлений. Также могут быть использовать реабилитационный центр, санаторий, туберкулезная больница, имение Озолмуйжа.

Например, в Риге на обустройство квартир примерно для 1100 человек потребуется 13,4 млн евро, для приспособления общежитий Огрского лесного техникума на 250 беженцев нужно 2,5 млн евро.

С начала войны России на Украине до 14 апреля в Латвии зарегистрировано 21 248 украинцев.