Пассажир отсудил у airBaltic 3283 евро за задержанный на 5 часов рейс

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, проигравшей стороной по этому делу является авиакомпания airBaltic.

У двух лиц вместе с детьми 6 октября 2019 года был запланирован перелет из Лиссабона в Ригу через Копенгаген. Рейс из Копенгагена в Ригу был задержан на пять часов, в частности, рейс в 14:45 со временем прибытия в Ригу в 17:20 был отменен, и пассажиры вылетели из Копенгагена в 19:44.

В просьбе к суду было указано, что пассажирам не объяснили причину задержки рейса, а также перед полетом не сообщили, что он может быть задержан.

Пассажиры решили воспользоваться своим правом потребовать компенсацию в связи с отменой полета и его дальнейшей значительной задержкой согласно регуле ЕС от 11 февраля 2004 года, которая предусматривает общие правила о компенсации и поддержке пассажиров в связи с отказом в посадке и отменой или длительной задержкой полета.

В требовании указано, что 28 января 2020 года лицо обратилось к airBaltic с требованием компенсации, но авиакомпания на него не ответила и выплату компенсации не осуществила.

Пассажир попросил суд взыскать с airBaltic компенсацию в размере 1600 евро за отмену рейса из Копенгагена в Ригу, 240 евро за государственную пошлину, 5,37 и 120 евро в качестве связанных с рассмотрением дела расходов, 480 за оплату труда адвоката.

Суд решил требование удовлетворить полностью. Также установлено право заявителя на время до выполнения решения суда получать от авиакомпании законные 6% в год от невыплаченной компенсации в размере 1600 евро, принимая во внимание условие, что рост процентов остановится, достигнув величины основной суммы.

Решение обжалованию не подлежит.