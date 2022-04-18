Пн, 18.04.2022
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Гатис Эглитис, министр благосостояния

СБУ опубликовала обращение Медведчука к Зеленскому и Путину

Виктор Медведчук во время видеообращения к президентам Украины и России ФОТО: скриншот видео

Служба безопасности Украины опубликовала 30-секундную видеозапись, на которой задержанный пророссийский политик Виктор Медведчук обращается к президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, сообщает Русская служба ВВС.

"Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя", - говорится в сопровождающей видеозапись публикации в соцсетях.

Напомним, с мая 2021 года Медведчук, который приходится кумом Путину, находился под домашним арестом в Украине по делу о государственной измене. Вскоре после вторжения России в Украину Медведчук сбежал из-под ареста.

12 апреля он был задержан. По данным СБУ, он планировал пересечь границу под видом военнослужащего, а потом сбежать в Россию.

О готовности Киева обменять Медведчука ранее заявлял Владимир Зеленский.

В свою очередь в Кремле ранее отметили, что не видят возможности обмена его на пленных украинских военнослужащих, так как он не является гражданином России и не имеет отношения к военным действиям России в Украине.

С просьбой освободить Медведчука к Зеленскому, Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану обращалась и супруга политика Оксана Марченко.

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