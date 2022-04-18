"Путин Украиной не ограничится". Американский дипломат назвал страны, которые Россия хотела бы завоевать

По мнению дипломата, Путин пытается вернуться к границам Российской империи. Чтобы это осуществить, ему нужно получить контроль над несколькими странами Европы.

Пирсон указывает, что в списке потенциальных жертв Путина - не только Латвия, Литва и Эстония, но и Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Молдова.

"Мы знаем - если Путин выживет, он будет делать все возможное, чтобы увеличить военное присутствие России по возможности дальше на запад.

Он вынудит Минск больше подчиняться в Москве и сделать присутствие вооруженных сил России частично постоянным, как в Сирии и Казахстане. Он может активизировать деятельность в Калининграде и вдоль границ России в Прибалтике в качестве оружия устрашения против стран Балтии, НАТО, Польши и Германии", - считает дипломат.

По словам Пирсона, Путин заинтересован в том, чтобы война в Украине была заморожена.

Дипломат считает, что задача НАТО состоит в том, чтобы определить, какой должна быть архитектура безопасности Европы после окончания войны. В то же время он отметил, что санкции против России не будут победой США или альянса, если они не будут мотивировать Путина вывести войска из Украины. В этом случае Европе и США нужно понимать, что только "игры в обороне" не хватит".

Роберт Пирсон - бывший посол США в Турции (2000–2003 гг.) и президент American Diplomacy Publishers Inc., научный исследователь Института Ближнего Востока и научный сотрудник Центра международных и глобальных исследований/переосмысления дипломатии Университета Дьюка.