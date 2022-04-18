После утопления крейсера "Москва" командующего ВМС Украины повысили в звании
После утопления ракетного крейсера Черноморского флота "Москва" командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа получил звание вице-адмирала, пишет "Украинская правда".
После утопления ракетного крейсера Черноморского флота "Москва" командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа получил звание вице-адмирала, пишет "Украинская правда".
До этого Алексей Неижпапа был контрадмиралом.
Указ о присвоении Неижпапе звания вице-адмирала подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Виктория Страхова, советник президента, намекнула, что повышение Алексея Неижпапы было связано с потоплением крейсера "Москва".
Напомним, 14 апреля власти Украины заявили, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота. По словам советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича, на корабле также начался пожар. Позже в Минобороны РФ сообщили, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Представители властей Украины утверждают, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает. Украинская пограничная служба утверждала, что экипаж "Москвы" не смогли эвакуировать из-за шторма.
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