Фото ⟩ В Google Maps доступны качественные спутниковые снимки российских военных объектов

Раньше эти локации были видны в плохом качестве в Google Maps и их нельзя было рассмотреть детальнее, а теперь с разрешением около 0,5 метра на пиксель можно увидеть, например, пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, секретные полигоны и другие места.
На спутниковых снимках виден российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", база хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска, полигон Ненокса, где сорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой, российские истребители Су-57 на летно-испытательном центре Минобороны РФ.
Снимки сделаны военными спутниками, поэтому их разрешение очень высокое.
Галерея: В Google Maps доступны качественные спутниковые снимки российских военных объектов
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