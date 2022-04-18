Фото ⟩ В Google Maps доступны качественные спутниковые снимки российских военных объектов

Раньше эти локации были видны в плохом качестве в Google Maps и их нельзя было рассмотреть детальнее, а теперь с разрешением около 0,5 метра на пиксель можно увидеть, например, пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, секретные полигоны и другие места.