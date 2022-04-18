СМИ: погибли 37 человек. Семьи сообщают о пропавших без вести после затопления крейсера "Москва"

О гибели старшего матроса Виталия Бегерского изданию "Агентство" сообщила его двоюродная сестра Анастасия Бегерская. По словам знакомого матроса, Бегерский нес вахту дозорным на правом борту, его тело не эвакуировали.

Ранее "Радио Свобода" подтвердило имя первого погибшего на крейсере - мичмана Ивана Вахрушева.

Пропавшие без вести

Также Дмитрий Шкребец, сын которого служил на затонувшем крейсере "Москва" и считается пропавшим без вести, сообщил, что с ним связались три семьи, которые оказались в такой же ситуации.

По его словам, это семьи из Ялты, Алупки и Санкт-Петербурга.

Уже сообщалось, что Дмитрий Шкребец написал пост о вероятной гибели своего сына 17 апреля. По его словам, офицеры сообщили ему, что Егора Шкребца нет в списках погибших и раненых и что он числится пропавшим без вести. В тот же день жительница Санкт-Петербурга Ульяна Тарасова заявила, что ее сын Марк Тарасов пропал без вести на крейсере "Москва".

18 апреля об исчезновении своего сына Никиты Сыромясова, проходившего срочную службу на крейсере "Москва", рассказала жительница Свердловской области Анна Сыромясова, пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

"Объехали два госпиталя, в списках нет, власти молчат! Не хотят ничего говорить. Мы звонили в часть, подробной информации не дают", - заявила она журналистам.

"Медуза": погибли 37 человек

Источник "Медузы", близкий к командованию Черноморского флота, сообщил, что 37 членов экипажа затонувшего ракетного крейсера "Москва" погибли. По его словам, 15 апреля их тела доставили в Севастополь. Еще порядка ста человек, по данным собеседника "Медузы", ранены. Точное количество пропавших без вести неизвестно. Всего на судне находились около 500 человек, уточнил собеседник "Медузы".

Минобороны РФ заявляло, что с крейсера "Москва" был эвакуирован весь экипаж. При этом, согласно неофициальным свидетельствам, на корабле после попадания ракет могли погибнуть десятки человек.