Украина сегодня: Обстрел Львова, пропавшие без вести моряки с крейсера "Москва" и обращение Медведчука

Российские войска вошли в город Кременная в Луганской области, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в городе начались уличные бои, сообщает Русская служба Би-би-си. Утром в понедельник мэр Львова Андрей Садовый заявил о пяти ракетных ударах по городу. В результате ракетных ударов погибли семь человек, еще 11, в том числе ребенок, получили ранения.

Семьи сообщают о погибших и пропавших без вести после затопления крейсера "Москва". "Агентство" узнало об еще одном погибшем на крейсере "Москва". О гибели старшего матроса Виталия Бегерского изданию сообщила его двоюродная сестра Анастасия Бегерская. Ранее "Радио Свобода" подтвердило имя первого погибшего на крейсере - мичмана Ивана Вахрушева. Также Дмитрий Шкребец, сын которого служил на затонувшем крейсере "Москва" и считается пропавшим без вести, сообщил, что с ним связались три семьи, которые оказались в такой же ситуации.

В приложении Google Maps американской технологической компании Google доступны качественные спутниковые снимки, на которых любой желающий может увидеть стратегические и военные объекты России, сообщает портал Defence Express.

Владимир Путин не ограничится только войной с Украиной. Он попытается вторгнуться и в другие страны, в том числе в государства-члены НАТО, заявил изданию The Hill американский дипломат Роберт Пирсон.

Служба безопасности Украины опубликовала 30-секундную видеозапись, на которой задержанный пророссийский политик Виктор Медведчук обращается к президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, сообщает Русская служба ВВС.

Правительство Украины полностью заполнило анкету по вступлению страны в Евросоюз. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телевидения в воскресенье, 17 апреля. "Как и обещал президент главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), когда она посещала 9 апреля Украину, в течение недели украинская сторона заполнила опросник", - указал он.

Журналисты OSINT опубликовали, возможно, первую настоящую фотографию российского крейсера "Москва", сделанную после того, как в Черном море в него попали две украинские ракеты "Нептун".

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье выпустил новое видеообращение, в котором раскритиковал задержки поставок оружия, пишет DW. "Каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание - это разрешение России забирать жизни украинцев", - заявил Зеленский, отметив, что по некоторым пунктам своих запросов к западным партнерам Киев ожидает ответа с первого дня войны России против Украины.

Путин присвоил звание гвардейской мотострелковой бригаде, которую в Украине обвиняют в военных преступлениях. На сайте президента России появился текст указа о "О присвоении 64 отдельной мотострелковой бригаде почетного наименования". Бригада отныне будет именоваться гвардейской. Главное управление разведки министерства обороны Украины официально называло это подразделение среди тех, кто ответственен за совершение военных преступлений в Буче.