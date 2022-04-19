Фото ⟩ Как Седокова вместе с Тиммой в США спасает свой бизнес

"Я вас всех очень уважаю и ценю. Те, кто остался с нами, и те, кто вложил сердце в развитие компании", - призналась она.

На момент начала войны в Украине Анна с детьми покинула США и прилетела к супругу в Майами. Теперь певица планирует открыть представительство своего бренда в США - там, где эта идея и родилась. Седокова готова к риску и планирует активно действовать. Она уверена, чей поможет ее десятилетний опыт, сплоченный коллектив и лояльные покупатели:

"Сейчас, в не самые простые времена для каждого бизнеса, я хочу использовать это как точку роста. И открываю представительство там, где эта идея родилась. Да, я знаю, что это сложно. Да, я начинаю опять практически с начала, но у меня есть уже четкое понимание, десятилетний опыт, команда и лояльность покупателей, которым мы все 10 лет отправляли посылки в разные концы нашей планеты.

Я буду рассказывать и показывать, как строю дело своей мечты. Делиться ошибками и победами. Я буду идти вперед. И, надеюсь, своим примером вдохновлю девушек и особенно мам открывать свой бизнес и не бояться начинать новое дело!".

Бренд Анны Седоковой выпускает самую разную одежду. В ее коллекциях очень много вариантов домашней одежды, ярких толстовок с принтами, платьев сочных цветов, которые подчеркивают фигуру, купальники из мягких тканей, нижнее белье из ажурных тканей, облегающие и оверсайз свитера и много вещей спортивного стиля.

ФОТО: instagram.com/annasedokova /скриншот сторис

ФОТО: instagram.com/annasedokova /скриншот сторис

Тканям и принтам звезда придает особое значение. Потому в США она уделила закупке тканей особое внимание. Анне Седоковой пришлось потратить не один час, чтобы найти магазины, в которых будет именно то, что она ищет. Самое удивительное, что нужное певица смогла найти в том самом магазине, где 10 лет назад она приобретала необходимое сырье для создания своей первой коллекции La Story.

ФОТО: instagram.com/annasedokova /скриншот сторис

Артистка не скрывает, что во время всех поисков ей помогал Янис. Но Седокова понимает, что это лишь малая часть того, что ей еще предстоит. Сейчас Анна намерена найти фабрику в Майами, которая будет работать с такими маленькими заказами, как у нее. Дизайн новой коллекции она уже почти закончила.

Анна Седокова не скрывает свой радости перед подписчиками: она провела анализ местного рынка и поняла, что ниша для ее бренда почти свободна.

ФОТО: instagram.com/annasedokova /скриншот сторис

ФОТО: instagram.com/annasedokova /скриншот сторис

Напомним, с момента начала войны в Украине Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост и делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми. Отдельно знаменитость много писала о роженицах, которые находились в подвалах, о детях. Внезапно Анна закрыла публичный доступ в свой Instagram-профиль и пропала. Через какое-то время она поделилась ссылкой на свой Telegram-канал и пригласила туда своих подписчиков. Дальше она продолжила рассказывать поклонникам, как решила выходить из сложившейся ситуации.