LTV: В Запорожье из Латвии доставили еду, средства гигиены и медикаменты

В Запорожье на юго-востоке Украины прибыл поезд с вагоном с гуманитарной помощью из Латвии. Почетный консул Латвии в Запорожье Юрий Подгорный, отвечающий за разгрузочные работы, поясняет: "Мы получили гуманитарную помощь из Латвийской Республики. Систематизированную, упакованную, необходимую как для наших больниц, так и для гуманитарных центров".

Он вызвал всех задействованных помощников, чтобы все быстро разгрузить, потому что разгрузочные работы нужно провести как можно быстрее – в Украине нет безопасного от ракетных ударов места. Из Латвии в основном были доставлены медицинские товары для больниц. Часть помощи также предназначена для украинских военных, которые держат позиции в окопах в нескольких десятках километров от города. Среди предметов помощи - марля, шприцы, дезинфицирующие средства, гуманитарная помощь, консервы и памперсы.

Волонтеры также эвакуируют людей с оккупированных территорий Украины на бусиках и доставляют помощь. Помощник Деннис рассказывает: "Нам выдают гуманитарную помощь, мы ее складываем в бусики, отвозим к определенным людям, которые в ней нуждаются. Мы возим помощь на оккупированные территории, туда, где она нужна людям. Мы загружаем пассажирские бусики, раздаем помощь и везем обратно тех, кто хочет эвакуироваться".

Особое значение имеют медицинские принадлежности. Некоторые из них попадают в военный госпиталь. "Очень важно помогать людям, как гражданским, так и военным, во время войны. Количество ранений сейчас растет. Характер ранений и травм совершенно разный.

Помощь, которую мы получаем, необходима", - говорит Дмитрий Скульский, заведующий отделом медицинского обеспечения больницы.

Большая часть груза также поступает в гражданские больницы. В один из них некоторое время назад была доставлена ​​помощь из Латвии - 30 коек. Они многофункциональны, что особенно нужно для отделений реанимации.

Видео: Сюжет передачи на LTV на латышском языке