Криштиану Роналду сообщил о смерти новорождённого сына
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о трагической гибели новорождённого сына.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о трагической гибели новорождённого сына.
"С глубочайшей печалью сообщаем, что наш мальчик покинул нас. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение нашей дочки даёт нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем.
Мы хотели бы поблагодарить медицинский персонал за их заботу и поддержку. Мы опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя", - говорится в совместном заявлении футболиста и его возлюбленной в Instagram.
В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появится на свет мальчик и девочка.
Всего у 37-летнего нападающего четверо детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году (имя матери не раскрывается), Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.
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