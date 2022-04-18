Криштиану Роналду сообщил о смерти новорождённого сына

"С глубочайшей печалью сообщаем, что наш мальчик покинул нас. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение нашей дочки даёт нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем.

Мы хотели бы поблагодарить медицинский персонал за их заботу и поддержку. Мы опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя", - говорится в совместном заявлении футболиста и его возлюбленной в Instagram.

В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появится на свет мальчик и девочка.

Всего у 37-летнего нападающего четверо детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году (имя матери не раскрывается), Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.