ВИДЕО ⟩ У РФШ прервалась серия из 20 матчей без поражений в чемпионате

Седьмой тур начался с непростой победы "Риги" над "Аудой", которой в этом матче не могли помочь многие футболисты, так или иначе связанные с "Ригой". Матч проходил в Межапарке и завершился победой рижан со счётом 1:0.

Несмотря на статус аутсайдера, именно "Ауда" первой могла открыть счёт в матче - на 17-й минуте хорват Томислав Штркаль попал в перекладину ворот "Риги". Сломать оборону "Ауды" удалось лишь в конце матча. На 81-й минуте бразилец Весли Ната отпраздновал своё 27-летие забитым голом, который помог "Риге" одержать непростую победу.

Продолжает идти без поражений "Лиепая", которая на этот раз на выезде обыграла "Тукумс" - 4:1. Гости вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Неманьи Белаковича. В самом начале второго тайма Рюга Накамура восстановил равновесие на табло, но в дальнейшем голы забивали лишь лиепайчане.

На 52-й минуте "Лиепаю" вновь вывел вперёд бразилец Додо, а на 72-й минуте третий гол в ворота "Тукумса" забил Мартиньш Кигурс. Стоит отметить, что латвийский полузащитник забивает уже на протяжении четырёх матчей подряд. Точку в этой встрече в компенсированное время поставил Артур Карашаускс.

Четвёртую победу подряд одержала "Валмиера", которая на этот раз на выезде обыграла действующего чемпиона РФШ - 3:1. Для РФШ это поражение стало первым в сезоне.

"Валмиера" вышла вперёд уже на 4-й минуте после гола Дайсуке Йокота, а на 11-й минуте японец оформил дубль. РФШ сумела отыграть один мяч на 53-й минуте после гола Петра Мареша с 11-метровой отметки. Точку в матче на последней минуте основного времени поставил Алиун Ндойе.

До этого футболисты РФШ не проигрывали в "Вирслиге" на протяжении 20 матчей. Последнее поражение в чемпионате РФШ потерпела в июне 2021 года также дома и также от "Валмиеры" (1:2).

Ещё один матч вторника между "Супер Новой" и "Даугавпилсом" завершился со счётом 0:0. Интересно, что футболисты "Супер Новы" в текущем сезоне сумели забить пока лишь один мяч, а все три очка заработать за безголевые ничьи.

Первую победу в этом сезоне одержали футболисты "Метты", которые у себя дома обыграли юрмальский "Спартак" - 2:0. Счёт на 39-й минуте матча открыл Карлис Вилнис, а на 88-й минуте преимущество рижской команды удвоил Ингарс Пулис.

После семи туров "Лиепая" продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своём активе 19 очков. "Рига" с 16 очками занимает вторую строчку, а замыкает тройку лидеров "Валмиера" - 14 очков.

В восьмом туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 23 и 24 апреля, "Рига" дома сыграет с "Тукумсом", "Лиепая" с РФШ, "Супер Нова" с "Валмиерой", "Даугавпилс" с "Меттой", а "Спартак" с "Аудой".