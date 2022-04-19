В Херсонской области российские войска вывесили флаг СССР и установили памятник Ленину

По данным интернет-издания "Мост", местный коллаборационист Геннадий Малюков, назначенный оккупантами начальником местной милиции, опубликовал в соцсетях фото, на котором видно, что у здания районной администрации установлен памятник Ленину. Видно, что памятник состоит из нескольких частей. У здания также вывешены красный флаг СССР и флаг России.

Первый заместитель председателя Херсонского райсовета Юрий Соболевский написал в Facebook, что таким образом российские силы пытаются использовать ностальгию по постсоветскому пространству. Он подчеркнул, что у жителей Херсонской области таких чувств нет.

Звучала информация, что Россия готовила в Херсонской области "референдум", чтобы, как в 2014 году в Луганске и Донецке, создать впечатление, что общественность поддерживает создание так называемых народных республик.

В то же время в области сообщается о похищениях мирных жителей, в том числе журналистов, руководителей муниципалитетов, депутатов и активистов.

⚡️Henichesk, Kherson, Lenin's monument which was taken down in 2015 has been re-erected. pic.twitter.com/4E33ml0j4X — War Monitor OSINT (@warmonitor2) April 18, 2022