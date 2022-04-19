Пьяные выходные: полиция отчиталась о патрулировании на Пасху

Он рассказал, что полиция во время праздников работала в усиленном режиме: с четверга почти 1200 сотрудников правоохранительных органов были задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности, включая контроль за дорожным движением.

С пятницы по понедельник в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 28 человек.

"По сравнению с прошлым годом радует то, что количество пострадавших сократилось и на этот раз обошлось без погибших", - сказал Смилга, добавив, что в прошлом году было более 30 пострадавших и двое погибших.

Всего за выходные было задержано 76 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще четверо находились в состоянии наркотического опьянения. Представитель полиции подчеркнул, что не менее половины задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения, при котором концентрация алкоголя в крови составляла не менее полутора промилле. Такие действия ставят под угрозу безопасность как водителя, так и окружающих.

В то же время, по его словам, пока рано судить о каких-либо тенденциях в праздничной статистике, полиция продолжает анализировать полученные данные.

В понедельник в ДТП пострадали десять человек

В понедельник, 19 апреля, в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали десять человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, сообщили LЕТА в Государственной полиции.

Во второй день Пасхи в стране было зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, из них 23 - в Рижском регионе, 13 - в Латгале, девять - в Земгале, восемь - в Видземе и семь - в Курземе.

В Рижском регионе пострадали восемь человек, в Латгале и Видземе - по одному.

В последний из четырех выходных было составлено 609 протоколов об административных нарушениях, в том числе 262 за превышение скорости, один за агрессивное вождение и 19 за вождение в нетрезвом виде.