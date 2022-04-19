Вт, 19.04.2022
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Владимир Зеленский

Рецепт ⟩ Мини-пиццы за 25 минут 🍕

Простой и вкусный рецепт от Кати, любительницы ПП-готовки! 

Ингредиенты: 

  • кабачок;
  • баклажан;
  • помидоры черри;
  • шампиньоны;
  • сыр;
  • орегано.

Приготовление: 

  1. Кабачки и баклажаны нарезаем кружками (1 см).
  2. Сыр натираем на терке.
  3. Черри и шампиньоны нарезаем дольками.
  4. Кабачки и баклажаны посыпаем сыром, сверху выкладываем грибы и помидоры.
  5. Отправляем в разогретую до 180° духовку примерно на 20 минут.
  6. Посыпаем орегано и наслаждаемся!

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