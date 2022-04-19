Рецепт ⟩ Мини-пиццы за 25 минут 🍕

RUS TVNETLifestyleКухняМини-пиццы за 25 минут 🍕 19 апреля 2022, 10:09Рецепт ⟩ Мини-пиццы за 25 минут 🍕rus.tvnet.lvПростой и вкусный рецепт от Кати, любительницы ПП-готовки! View this post on Instagram A post shared by Катя пп (@pp_kbitja)Ингредиенты: кабачок;баклажан;помидоры черри;шампиньоны;сыр;орегано.Приготовление: Кабачки и баклажаны нарезаем кружками (1 см).Сыр натираем на терке.Черри и шампиньоны нарезаем дольками.Кабачки и баклажаны посыпаем сыром, сверху выкладываем грибы и помидоры.Отправляем в разогретую до 180° духовку примерно на 20 минут.Посыпаем орегано и наслаждаемся!RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео! рецептрецептыпродуктыпохудениеовощиправильное питание