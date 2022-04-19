Туристы повально отказываются от бронирования в латвийских гостиницах. Что случилось?

"К сожалению, в марте была чрезвычайно большая отмена бронирований, сделанных на летний сезон туристами из западных стран", - сказал президент ассоциации, добавив, что спад составил почти 80%.

Наглис также отметил, что Латвия для привлечения туристов в настоящее время должна работать со своими ближайшими соседями - Литвой, Эстонией и Скандинавией. "Они первыми появятся у нас", - сказал он, отметив при этом, что негативным сигналом, отражающим настроения в Скандинавии, является решение не возобновлять паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом.

Наглис также сообщил, что из-за войны в Украине в этом году в латвийских отелях не будет гостей из России, Украины и Беларуси. "У нас нет никакой надежды, что приедут туристы из этих трех стран", - сказал он.

По словам президента ассоциации, количество ночей, проведенных туристами из России, Украины и Беларуси в латвийских отелях, в этом году будет примерно на 800 тыс. меньше, чем до пандемии Covid-19 в 2019 году.

В то же время Наглис заявил, что в сфере туризма Латвия сейчас должна позиционироваться на Западе как безопасная страна.