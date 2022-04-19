Начался штурм "Азовстали" в Мариуполе
Власти самопровозглашенной ДНР сообщили о начале штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Это главный и последний очаг сопротивления в городе, передает Русская служба BBC.
Власти самопровозглашенной ДНР сообщили о начале штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Это главный и последний очаг сопротивления в городе, передает Русская служба BBC.
"Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе, - рассказал в эфире провластного российского канала "Россия 24" представитель народной милиции непризнанной ДНР Эдуард Басурин. - В этом нам хорошо помогает российская авиация и артиллерия. Надеемся, мы больше не будем слышать про страдания гражданского населения Мариуполя".
"Азовсталь" до настоящего момента контролировалась ВСУ, в частности, 36-й бригадой морпехов и полком "Азов".
В понедельник, 18 апреля, начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал CNN, что на "Азовстали" от российских обстрелов и авиаударов укрываются примерно 1000 человек. Вице-премьер Украины Ирина Верещук требовала от российских властей открыть гуманитарный коридор для гражданских лиц из города в Бердянск. Во вторник она сообщила, что сделать это так и не удалось.
Басурин при этом назвал информацию о нахождении на "Азовстали" гражданского населения "фейками".
Предложение сдаться
Минобороны РФ предложило украинским военным на "Азовстали" сложить оружие и с 12:00 по рижскому времени сдаться.
По предложенному плану, с 13:30 будет введен режим тишины, с 14:00 до 16:00 все защитники "Азовстали" должны выйти без оружия и боеприпасов.
Ведомство также указало, что Россия гарантирует сдавшимся "сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе".
В условиях войны оперативно проверить утверждения воюющих сторон невозможно.
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