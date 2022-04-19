Видео ⟩ Буква Z на воротах посольства России: полиция начала проверку
17 апреля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как на воротах посольства России в Риге нарисовали букву Z.
17 апреля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как на воротах посольства России в Риге нарисовали букву Z.
Предположительно, видео опубликовала девушка украинского происхождения. Видео было подписано так: "Моя мама не пускает меня в ТРО, поэтому все, что я могу - это гатить в Европе, но без пуль" (орфография автора сохранена. - Прим. ред.).
Видео - последнее в карусели поста.
Государственная полиция начала ведомственную проверку по этому случаю и выясняет обстоятельства произошедшего, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Лина Кальке.
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