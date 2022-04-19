Вт, 19.04.2022
Мариуполь - это глобальная трагедия и глобальный пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом. Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины
Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины

Видео ⟩ Буква Z на воротах посольства России: полиция начала проверку

ФОТО: Кадр из видео

17 апреля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как на воротах посольства России в Риге нарисовали букву Z. 

Предположительно, видео опубликовала девушка украинского происхождения. Видео было подписано так: "Моя мама не пускает меня в ТРО, поэтому все, что я могу - это гатить в Европе, но без пуль" (орфография автора сохранена. - Прим. ред.). 

Видео - последнее в карусели поста. 

Государственная полиция начала ведомственную проверку по этому случаю и выясняет обстоятельства произошедшего, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Лина Кальке.

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