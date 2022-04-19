Выявлено 172 новых случая Covid-19, скончался один человек

Скончавшийся входил в возрастную группу от 80 до 89 лет. Он был вакцинирован.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 34 человека не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 138 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 482,1 случаев.

Всего вчера было сделано 2338 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 813 415 жителей Латвии, скончался 5701 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 на лечении в больницах после пасхальных праздников, сократилось с 473 до 466 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки было госпитализировано 39 пациентов с коронавирусом, выписаны 37 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 194 пациента, из них у 185 среднетяжелое течение заболевания, состояние девяти человек - тяжелое.