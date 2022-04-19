ФОТО ⟩ Гольфистка из России взорвала соцсети своим селфи в лифте

Игроков "ПСЖ" она повстречала, когда зашла в лифт после спортзала. В кадр попали главные звёзды парижской команды: Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе, Маркиньос и другие.

"Необычный день в спортзале. Только что ехала в одном лифте с лучшими футболистами в мире", - подписала девушка фотографию в Instagram.

Фото попало во все крупные паблики о футболе и завирусилось в соцсетях. В комментариях десятки человек написали, что она "самая счастливая на Земле". Снимки собрали уже более 190 тысяч лайков.

Отметим, что 17-летняя Марта Сильченко родом из России, но живёт в Латвии и с 8 лет занимается гольфом. В настоящий момент девушка занимает 234-е место в рейтинге гольфистов-любителей World Amateur Golf Ranking (WAGR).