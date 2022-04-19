Жилищные пособия, увеличение зарплат в МВД и создание запаса газа. Что решило правительство?

Видео: Пресс-конференция Кришьяниса Кариньша

Правительство поддержало увеличение зарплат работников служб МВД и тюрем

Правительство во вторник поддержало увеличение зарплат в структурах МВД и должностных лиц Управления мест заключения, сообщила на пресс-конференции министр внутренних дел Мария Голубева.

Правительство во вторник поддержало увеличение финансирования для повышения зарплат должностным лицам МВД и Министерства юстиции со специальными служебными степенями, которые обеспечивают реализацию мероприятий по укреплению безопасности в связи с войной России в Украине и возросшими геополитическими рисками, на 2023 год и в дальнейшем ежегодно в размере 27 528 335 евро.

Правительство также поддержало предложение МВД об увеличении зарплат и создании четырех дополнительных должностей для усиления кадровых ресурсов информационного центра МВД в области кибербезопасности на 2023 год и в дальнейшем на сумму 621 152 евро, увеличив базовые расходы министерств в 2023, 2024 и 2025 годах на 28 149 487 евро ежегодно, в том числе в Министерстве внутренних дел – на 24 611 551 евро и в Министерстве юстиции – на 3 537 936 евро.

Видео: Пресс-конференция Марии Голубевой

С 2023 года Латвия планирует создать запас природного газа

Правительство во вторник поддержало поправки к закону об энергетике, предусматривающие, что Латвия со следующего года будет создавать запасы природного газа в размере 1,8-2,2 тераватт-часа (ТВт/ч) в зависимости от предложения в сегменте судов, перевозящих сжиженный природный газ.

Такое решение было согласовано на прошлой неделе коалицией правительственных партий с целью снижения рисков десинхронизации энергосистемы в результате военного вторжения России в Украину.

В аннотации к законопроекту сообщается, что для приобретения природного газа потребуется около 230 млн евро.

Как заявил после заседания правительства министр экономики Янис Витенбергс, это очень важное решение, чтобы в сегодняшних условиях снизить различные риски, с которыми могут столкнуться потребители в Латвии.

В соответствии с этим решением приобретение и хранение резервов в Инчукалнском подземном хранилище газа от имени государства организует АО Latvenergo, которое обеспечит их закачку в газохранилище до 1 января 2023 года.

Затем Кабинет министров будет пересматривать необходимый объем резервов энергобезопасности начиная с 2024 года каждые два года на основе оценки ситуации с энергетической безопасностью, проводимой Министерством экономики, и доступных источников поставок природного газа.

В аннотации к законопроекту указано, что риск в данном случае обусловлен возможностью досрочного отключения от общего электроэнергетического кольца стран Балтии, России и Беларуси (БРЭЛЛ), которое фактически планируется только в 2025 году, когда предусмотрена синхронизация электросетей стран Балтии с электрическими сетями Европы. При таком сценарии пострадают стабильность балтийской энергосистемы и безопасность энергосистем. В случае десинхронизации от БРЭЛЛ потребовалась бы дополнительная выработка электроэнергии на ТЭЦ-2, для которой необходим дополнительный природный газ.

Технические расчеты показывают, что в случае десинхронизации Латвии до конца 2022 года потребуются еще два газовоза вместимостью примерно 1,8-2,2 ТВт/ч. Приобретение и хранение такого количества природного газа в Инчукалнском подземном хранилище газа считается важным элементом безопасности для обеспечения эксплуатации одного энергоблока ТЭЦ-2 в соответствии с режимами работы, установленными оператором системы электропередачи.

В случае, если не будет реализован сценарий незапланированной десинхронизации, закупленный природный газ будет служить резервом энергобезопасности государства, которым государство будет управлять как своего рода активом и сможет его продать в кризисной ситуации. Таким образом, в долгосрочной перспективе позиция государственных расходов будет формироваться не ценой покупки природного газа, а ценовыми колебаниями между ценой покупки и продажи природного газа.

Latvenergo осуществит приобретение резервов для энергетической безопасности в четвертом квартале 2022 года у Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Чтобы поправки к закону об энергетике вступили в силу, их должен одобрить Сейм.

Законопроект рассматривается в срочном порядке и должен вступить в силу до 25 апреля, когда Клайпедский терминал сжиженного природного газа начнет резервировать мощности на четвертый квартал.

Видео: Пресс-конференция Яниса Витенбергса